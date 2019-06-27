Додон: власти РФ продлили льготный режим поставок молдавской продукции

Ряд молдавских товаров будет и далее продаваться на рынках России беспошлинно - соответствующее решение приняло правительство России.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что правительство России приняло решение о продлении действующего режима отмены таможенных пошлин на некоторые категории молдавских товаров.

Ранее Додон заявил, что отмена Россией пошлин на некоторые молдавские товары с 1 января по 1 июля 2019 года позволила существенно увеличить объемы экспорта овощей, яблок, консервов и винодельческой продукции.

"Правительство Российской Федерации приняло решение продлить действующий с 1 января по 1 июля 2019 года льготный режим поставок для молдавских производителей по пяти товарным группам. Хочу выразить благодарность нашим российским партнерам и выражаю уверенность в том, что молдавско-российские торгово-экономические связи получат новый импульс, что позволит значительно увеличить товарооборот", - сообщил Додон в четверг в Facebook.

Президент выразил надежду, что назначение вице-премьера правительства Василия Шовы сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии поможет перезапустить двусторонние отношения на уровне правительств.

Объем поставок в льготном режиме за январь-май 2019 года существенно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Так, экспорт овощей возрос с 360 тонн до почти 2370 тонн, или в 6,6 раза. Поставки яблок выросли с 100 тыс. до почти 167 тыс. тонн, или на 67%. Консервная продукция зафиксировала рост в полтора раза – с 1275 до почти 1940 тонн за отчетный период. Наконец, объем экспорта винодельческой продукции возрос с 5 млн. до почти 7,7 млн. литров, или на 52%.

Льготный режим позволил молдавским экспортерам сэкономить сотни миллионов леев.

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