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Будущие Эвклиды и Пифагоры - чего удалось добиться молдавским школьникам

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Лицеисты из Молдовы заняли призовые места на Балканской математической олимпиаде.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Одну серебряную и три бронзовые медали завоевали молдавские школьники на Балканской математической олимпиаде. Состязание в математических знаниях среди юниоров прошло на Кипре в городе Аргос. 

В министерстве просвещения, культуры и исследований сообщили, что серебряным призером олимпиады стал Кэтэлин Ботезат - учащийся кишиневского лицея „Orizont”. Бронзовые медали достались другим двум представителям столичных учебных заведений Анне-Марии Избаш, которая учится в лицее имени Георге Асаки, а также Арсению Власу из лицея „Orizont”.

Бронзовым призером олимпиады стал и тираспольчанин Вадим Тертилов - учащийся гимназии гуманитарно-математического профиля.  

В математической Олимпиаде на Кипре приняли участие 97 лицеистов и школьников из 16 государств мира, от Молдовы проверять свои знания и "вычислительные" способности отправились шесть человек.

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Теги:
результаты, олимпиада, школьники, лицеисты, математика


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