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Венедиктов рассказал, что Вышинский планирует сделать, когда выйдет на свободу

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© Ruptly

Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов поделился своими впечатлениями от встречи с Кириллом Вышинским.

"Первое, что сказал Вышинский – то, что первым делом после возможного освобождения под поручительство, (которое все-таки может состояться), он прыгнет в самолет и полетит к жене, матери, и дочери", - рассказал Венедиктов в интервью RT.

Ранее Венедиктов передал в Киеве письмо матери Вышинского Ларисы Романовны, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому. Письмо было передано украинскому лидеру и Венедиктову разрешили встретиться с Вышинским в СИЗО.

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.



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