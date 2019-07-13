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Посольство Америки в Молдове

США готовы оказать Молдове помощь в борьбе с коррупцией

© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Вашингтон готов оказать помощь республике в борьбе с коррупцией, а также в продвижении реформы правосудия, об этом заявил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл после встречи  с премьер-министром Молдовы Майей Санду.

"Я высказал нашу поддержку на фокусировке правительства на коррупции, отмывании денег, банковской и юстиционной реформах, энергетической безопасности и свободе СМИ, мы готовы помочь. Мы приветствуем решение правительства ускорить реформы в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и программой МВФ", - сказал Хейл.

По его словам, США поддерживают Кишинев в борьбе с проблемами, которые могли бы стать вызовами для ее независимости, и основная из них — это коррупция.

"Мы поддерживали и поддерживаем целостность республики, мы говорили о необходимости того, что правительство и гражданское сообщество должны вместе провести реформы, чтобы получить преимущества от финансовой помощи и европейской интеграции", - добавил Хейл.

В свою очередь премьер-министр Молдовы поблагодарила Хейла, отметив, что США выделила республике за 27 лет независимости Молдовы порядка 1,4 миллиарда долларов. 

 



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