США готовы оказать Молдове помощь в борьбе с коррупцией

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Вашингтон готов оказать помощь республике в борьбе с коррупцией, а также в продвижении реформы правосудия, об этом заявил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл после встречи с премьер-министром Молдовы Майей Санду.

"Я высказал нашу поддержку на фокусировке правительства на коррупции, отмывании денег, банковской и юстиционной реформах, энергетической безопасности и свободе СМИ, мы готовы помочь. Мы приветствуем решение правительства ускорить реформы в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и программой МВФ", - сказал Хейл.

По его словам, США поддерживают Кишинев в борьбе с проблемами, которые могли бы стать вызовами для ее независимости, и основная из них — это коррупция.

"Мы поддерживали и поддерживаем целостность республики, мы говорили о необходимости того, что правительство и гражданское сообщество должны вместе провести реформы, чтобы получить преимущества от финансовой помощи и европейской интеграции", - добавил Хейл.

В свою очередь премьер-министр Молдовы поблагодарила Хейла, отметив, что США выделила республике за 27 лет независимости Молдовы порядка 1,4 миллиарда долларов.