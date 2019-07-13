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Додон обсудил c замгоссекретаря США двусторонние стратегические вопросы

© Sputnik / Miroslav Rotari
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 КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Глава республики Игорь  Додон встретился в субботу с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.

Как написал президент Молдовы в социальных сетях, в ходе беседы "обсуждались вопросы двустороннего стратегического диалога".

"Обсудили многие вопросы, касающиеся развития двустороннего стратегического диалога. Поблагодарил американскую сторону за финансовую помощь и значительную поддержку, оказанную Республике Молдова в различных сферах на протяжении 27 лет независимости", - написал Додон после встречи на своей странице в Facebook.

Президенет выразил признательность США в деле разрешения политического кризиса в республике и обеспечения мирной передачи власти прошлым правительством. Он полагает, что поддержка внешних партнеров и внутренний консенсус могут помочь оздоровить экономику.



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