Додон обсудил c замгоссекретаря США двусторонние стратегические вопросы

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Глава республики Игорь Додон встретился в субботу с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.

Как написал президент Молдовы в социальных сетях, в ходе беседы "обсуждались вопросы двустороннего стратегического диалога".

"Обсудили многие вопросы, касающиеся развития двустороннего стратегического диалога. Поблагодарил американскую сторону за финансовую помощь и значительную поддержку, оказанную Республике Молдова в различных сферах на протяжении 27 лет независимости", - написал Додон после встречи на своей странице в Facebook.

Президенет выразил признательность США в деле разрешения политического кризиса в республике и обеспечения мирной передачи власти прошлым правительством. Он полагает, что поддержка внешних партнеров и внутренний консенсус могут помочь оздоровить экономику.