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Maia Sandu

Премьер-министр Молдовы Майя Санду встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Премьер-министр Молдовы Майя Санду поблагодарила руководство ФРГ за постоянную поддержку Молдове

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Премьер-министр Республики Молдова Майя Санду совершит во вторник, 16 июля, визит в Германию по приглашению канцлера Ангелы Меркель.

Ранее глава молдавского правительства выразила благодарность Меркель за приглашение посетить Берлин, также она поблагодарила руководство ФРГ за постоянную поддержку Молдове.

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"Германия всегда была надежным союзником Республики Молдова в продвижении и укреплении демократии в нашей стране и в поддержке стратегических целей",- отметила Санду.

После назначения премьер-министром Санду уже совершила визиты в Бухарест, Брюссель и Киев.



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