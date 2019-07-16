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Эксклюзив: стали известны имена новых членов молдавского ЦИК

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Максим Лебединский, Павел Думитру и Дорин Чимиль станут новыми членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Депутаты парламента соберутся во вторник на пленарное заседание, несмотря на то, что рабочая повестка дня еще не была обнародована, корреспондент Sputnik.md выяснил, что парламентарии должны назначить трех новых членов ЦИК.

Три должности в ЦИК стали вакантными после того, как председатель Алина Руссу, вице-председатель Родика Чьюботару и член ЦИК Юрие Чокан подали в отставку.

Сегодня утром состоялось заседание парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету на котором утверждены новые кандидатуры. Новыми членами ЦИК станут Максим Лебединский, Павел Думитру и Дорин Чимиль.

В Молдове 20 октября пройдут местные выборы. ЦИК является центральным органом, отвечающим за организацию и проведение голосования.

Центральная избирательная комиссия состоит из девяти членов: один член назначается Президентом Республики Молдова, остальные восемь членов назначаются парламентом, соблюдая пропорциональное представительство большинства и оппозиции. Номинальный состав комиссии подтверждается решением парламента большинством голосов избранных депутатов. Председатель, заместитель председателя и секретарь Центральной избирательной комиссии избираются из членов Центральной избирательной комиссии большинством голосов от общего числа ее членов.



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