Песков подтвердил, что ведется подготовка к визиту Путина в Венгрию

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что подготовка к визиту российского лидера Владимира Путина в Венгрию осуществляется.

"Действительно, может. Подготовка к такому визиту ведется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли президент РФ посетить Будапешт 30 октября.

Ранее венгерское издание Népszava со ссылкой на источники, сообщило, что президент России и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудят осенью вопросы поставок газа и сотрудничество в сфере энергетики.

Последний раз Орбан и Путин встречались прошлой осенью в Москве.

Особое внимание стороны уделили энергетике. Тогда Орбан заявил, что попросил Путина серьезно подумать о продлении "Турецкого потока" до Венгрии и дальше. По словам венгерского премьера, Будапешт хочет, чтобы когда с юга по направлению к Венгрии будет построен газопровод, он дальше проходил через страну.

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