13:23 16 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.99
  • USD17.73
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.68
Поиск
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (справа) во время встречи в Будапеште

Песков подтвердил, что ведется подготовка к визиту Путина в Венгрию

© Sputnik / Алексей Дружинин
Новости
Получить короткую ссылку
24 0 0

Прошлогодняя встреча двух лидеров оказалась плодотворной.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что подготовка к визиту российского лидера Владимира Путина в Венгрию осуществляется.

"Действительно, может. Подготовка к такому визиту ведется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли президент РФ посетить Будапешт 30 октября.

Ранее венгерское издание Népszava со ссылкой на источники, сообщило, что президент России и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудят осенью вопросы поставок газа и сотрудничество в сфере энергетики.

Флаг Евросоюза
CC BY 2.0 / fdecomite / European flag
Этот Евросоюз сломался, кто обещает создать новый?

Последний раз Орбан и Путин встречались прошлой осенью в Москве. 

Особое внимание стороны уделили энергетике. Тогда Орбан заявил, что попросил Путина серьезно подумать о продлении "Турецкого потока" до Венгрии и дальше. По словам венгерского премьера, Будапешт хочет, чтобы когда с юга по направлению к Венгрии будет построен газопровод,  он дальше проходил через страну.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Победители Drone Awards 2019: лучшие аэрофотоснимки
Мировой рекорд установлен на велопараде в Москве
Мировой рекорд установлен на велопараде в Москве
ВУЗы Молдовы: навигатор абитуриента
Вузы Молдовы: навигатор абитуриента

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться