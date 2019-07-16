14:59 16 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.99
  • USD17.73
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.68
Поиск
Срочно:
Victor Micu

В Молдове уволили председателя Высшего совета магистратуры

© Photo: Bizlaw
Новости
Получить короткую ссылку
165 0 0

За отставку Виктора Мику проголосовали 9 судей.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Виктор Мику был уволен с должности председателя Высшего совета магистратуры (ВСМ). Его отставка была принята на заседании ВСМ 16 июля.

За отставку проголосовали 9 судей, один высказался против, передает корреспондент Sputnik.md

"Жизнь на этом не заканчивается. Я не ознакомился еще с мотивами отзыва, надеюсь, что они обоснованы", - прокомментировал Мику решение коллег. 

Мику был назначен председателем ВСМ 17 июня 2014 года, после чего он был переизбран на четырехлетний срок в январе 2018 года. 

Здание Конституционного суда Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
Условие Санду для ВСМ по выбору судей КС: только профессионалы

В конце июня глава молдавского правительства Майя Санду приняла участие в заседании Высшего совета магистратуры, где призвала начать чистку судебной системы. По ее мнению "судьи, которые принимали незаконные решения, должны уйти, а честные - должны повышаться в должности".

Санду тогда заявила, что процесс "чистки судебной системы" должен начаться в течение недели, иначе будут отправлены в отставку сами члены Высшего совета магистратуры.

Кроме того, 16 июля премьер потребовала у ВСМ "выбирать только неподкупных и не скомпрометированных лиц в качестве судей Конституционного суда"

"Если ВСМ не учтет критерии неподкупности и профессионализма при отборе судей КС, нам нужно будет срочно инициировать процесс внешней очистки судебной системы. Потому что в такой ситуации всем будет очевидно, что ВСМ и судебная система не способны сами это сделать". – пояснила Санду.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Победители Drone Awards 2019: лучшие аэрофотоснимки
Пешеходная улица в Кишиневе спустя 5 лет: что осталось от брусчатки
Пешеходная улица в Кишиневе спустя 5 лет: что осталось от брусчатки - видео
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах: официальный рейтинг

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться