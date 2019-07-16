В Молдове уволили председателя Высшего совета магистратуры

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Виктор Мику был уволен с должности председателя Высшего совета магистратуры (ВСМ). Его отставка была принята на заседании ВСМ 16 июля.

За отставку проголосовали 9 судей, один высказался против, передает корреспондент Sputnik.md

"Жизнь на этом не заканчивается. Я не ознакомился еще с мотивами отзыва, надеюсь, что они обоснованы", - прокомментировал Мику решение коллег.

Мику был назначен председателем ВСМ 17 июня 2014 года, после чего он был переизбран на четырехлетний срок в январе 2018 года.

В конце июня глава молдавского правительства Майя Санду приняла участие в заседании Высшего совета магистратуры, где призвала начать чистку судебной системы. По ее мнению "судьи, которые принимали незаконные решения, должны уйти, а честные - должны повышаться в должности".

Санду тогда заявила, что процесс "чистки судебной системы" должен начаться в течение недели, иначе будут отправлены в отставку сами члены Высшего совета магистратуры.

Кроме того, 16 июля премьер потребовала у ВСМ "выбирать только неподкупных и не скомпрометированных лиц в качестве судей Конституционного суда"

"Если ВСМ не учтет критерии неподкупности и профессионализма при отборе судей КС, нам нужно будет срочно инициировать процесс внешней очистки судебной системы. Потому что в такой ситуации всем будет очевидно, что ВСМ и судебная система не способны сами это сделать". – пояснила Санду.

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