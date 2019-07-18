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Электронная сигарета

Устройство для курения взорвалось во рту мужчины

CC0 / Pixabay / lindsayfox
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Пострадавшему сделают пластическую операцию, которая устранит эстетические последствия взорвавшегося электронного аппарата.

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. Серьезную травму верхней челюсти получил житель российского Краснодара: приспособление для курения взорвалось прямо у него во рту. К счастью, врачи спасли пострадавшего, он прошел интенсивный курс лечения. 

"После тщательной диагностики состояния врачи больницы скорой помощи Краснодара обработали ушибленную зону и ушили раны. В настоящий момент пациент уже находится дома. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Все функции челюсти сохранены", - говорится в сообщении министерства здравоохранения Краснодарского края.

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Уточняется, что молодому человеку еще необходимо сделать пластическую операцию, которая устранит эстетические последствия взорвавшегося электронного аппарата.

В ведомстве также отметили, ошибочно полагать, что аппараты для курения безопасны. Влияние вейпов, испарителей и бездымных электронных устройств на здоровье человека не изучено до конца. Также существует риск сбоя в работе батареи устройства, который может привести ко взрыву.

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