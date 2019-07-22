Партия Зеленского не спешит с заявлениями о создании коалиции в Раде

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Решение о формировании правящей коалиции на Украине будет принято после окончательных результатов досрочных выборов в Раду, сообщил в понедельник журналистам руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает РИА Новости.

Согласно данным Центризбиркома Украины, пропрезидентская партия "Слуга народа" получит более 240 мандатов в новой Раде, что позволит депутатам создать однопартийное большинство. Это впервые в истории Украины, когда одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом партия Зеленского самостоятельно может формировать правительство.

"Сейчас мы дождемся уже окончательных результатов, потом решим. Это глубинные политические вопросы, их необходимо дискутировать. За сегодня-завтра эта информация будет обновлена", - сказал Корниенко на брифинге, отвечая на вопрос, будет ли "Слуга народа" с кем-то формировать коалицию.

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Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. После обработки 55,04% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 42,48%, партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12,91%. Третье место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,60%, далее идет партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,02%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,37%.

Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

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