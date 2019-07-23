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Макет планеты Марс в космическом музее. Архивное фото

НАСА: Америка потеряла национальное достояние

© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Ушел из жизни первый руководитель полетов космических миссий НАСА Крис Крафт.

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. В США, спустя два дня после 50-летия высадки американцев на Луну, скончался первый руководитель полетов космических миссий НАСА Крис Крафт. Ему было 95 лет.

© Sputnik / Антон Денисов
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"Америка потеряла национальное достояние с уходом из жизни одного из первопроходцев НАСА – руководителя полетов космических миссий Криса Крафта. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье Крафта", - цитирует главу НАСА Джима Брайденстайна РИА Новости.

"Крис был одним из ключевых членов команды, который помог нашей нации отправить человека в космос и на Луну, внесенный им вклад невозможно переоценить", - отметил Брайденстайн.

"Крис был руководителем полетов во времена одних из наиболее значимых моментов истории покорения космоса, когда люди впервые вышли на орбиту Земли и вышли за пределы орбитального космического аппарата".

 За свою работу Крафт был награжден медалью NASA "За выдающееся лидерство".



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