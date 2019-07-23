Во вторник станет известно имя нового премьера Великобритании

В понедельник, 22 июля завершился прием бюллетеней в почтовом голосовании среди членов партии консерваторов на выборах нового главы партии и правительства страны.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Нового премьер-министра Великобритании, который также возглавит консерватиную партию, выбирают в стране. В понедельник авершился прием бюллетеней в почтовом голосовании среди членов партии. Сегодня, 23 июля, станет известно имя избранника.

Новый премьер заменит Терезу Мэй, чей срок полномочий как лидера тори закончился еще 7 июня.

Корреспондент РИА Новости в Лондоне сообщает, что за главный политический пост в стране борются глава МИД Великобритании Джереми Хант и бывший министр иностранных дел и экс-мэр Лондона Борис Джонсон, который лидировал на протяжении всей предвыборной кампании, так что политологи практически однозначно предсказывают победу ему.

Финалистов гонки определила после серии голосований фракция правящей Консервативной партии в палате общин, итоговое же решение осталось за рядовыми членами партии тори. Бюллетени с именами Джонсона и Ханта были разосланы в начале июля, голосование происходит по почте.

Примечательно, что тогда как опросы среди членов Консервативной партии предсказывают решительную победу Борису Джонсону, симпатии британцев в целом, согласно данным социологов, на стороне Джереми Ханта как более предсказуемого лидера.

Новый премьер начнет работу с того места, на котором нынешняя премьер Тереза Мэй была вынуждена ее оставить: до Brexit остается совсем мало времени, парламент выступает против согласованных с ЕС условий выхода и одновременно против выхода без соглашения, а Евросоюз отказывается вести новые переговоры.

Многочисленные дебаты кандидатов не выявили серьезных различий в предполагаемых курсах Джонсона и Ханта. Оба намерены положить все силы на то, чтобы обеспечить выход Великобритании из ЕС до поставленного Евросоюзом дедлайна – 31 октября, оба не исключают небольшого продления срока Brexit в случае необходимости, оба настроены, скорее, против выхода из ЕС без соглашения, но предполагают такую возможность.

Джонсон не исключил вариант, при котором парламентские каникулы будут специально поставлены на период, предшествующий Brexit, – чтобы парламент не мог помешать вывести страну из ЕС без соглашения.

Парламент сейчас спешно разрабатывает варианты, которые способны помешать потенциальному премьеру сделать это.

Внешнеполитические вопросы в ходе кампании почти не поднимались: по большому счету, британцев в данный момент ничто не интересует так, как Brexit. Однако по отдельным высказываниям Джонсона и Ханта можно сделать вывод, что принципиально их курс отличаться не будет. Оба охотно говорят о "совершении Россией на британских улицах нападения с применением смертельно опасного нервно-паралитического вещества", "агрессивном поведении" России, "захвате" Крыма и "вмешательстве России в демократические процессы в ряде стран".

Официальная передача власти от действующего премьера к новому состоится в среду, после последней для Мэй сессии ответов на вопрос парламентариев в парламенте. Королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство. Назначения на ключевые посты, как ожидаются, будут объявлены в среду вечером. Уже известно, что в отставку 24 июля подадут канцлер Филип Хаммонд и глава минюста Дэвид Гоук.

Ковалев о Мэй: лучше ужасный конец, чем ужас без конца>>>

Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума планировала выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако премьер-министр страны Тереза Мэй в течение нескольких месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit, которое парламентарии раз за разом отклоняли. Для предотвращения выхода из ЕС без сделки Британия уже два раза получала от Брюсселя отсрочку Brexit - теперь он должен состояться до 31 октября.