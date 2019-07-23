Трагедия в детском лагере под Хабаровском: число жертв растет

От ожогов скончались еще два ребенка, в реанимации остался один мальчик.

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. Число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае, выросло до трех, сообщили журналистам местные власти.

В ночь на вторник, 23 июля, на горнолыжном курорте в Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь. В лагере отдыхало 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет, передают российские СМИ. Утром стало известно, что погибла девочка, в реанимации в тяжелом состоянии также были еще три ребенка. По данным МЧС России, из 26 палаток сгорели 20.

По последней информации, которая поступила к этому часу, от ожогов скончались еще две девочки, в реанимации остался один мальчик.