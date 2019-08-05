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А у нас делают так: малыш придумал новый способ есть мороженое - видео

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© Facebook / Rock 95

В Сети комментируют забавный видеоролик с ребенком, который намазывает мороженое на пальцы ног и с удовольствием потом его ест.

Неизвестно, где подсмотрел этот прием мальчик, или что он себе представляет, когда намазывает мороженое на пальчики ног, но делает он это очень старательно и сосредоточенно. Так, что даже родители его не ругают, а просто умирают со смеха, снимая этот процесс на смартфон.

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