А у нас делают так: малыш придумал новый способ есть мороженое - видео

В Сети комментируют забавный видеоролик с ребенком, который намазывает мороженое на пальцы ног и с удовольствием потом его ест.

Неизвестно, где подсмотрел этот прием мальчик, или что он себе представляет, когда намазывает мороженое на пальчики ног, но делает он это очень старательно и сосредоточенно. Так, что даже родители его не ругают, а просто умирают со смеха, снимая этот процесс на смартфон.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK