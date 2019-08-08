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Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр с видео

Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали - он сдался силовикам

© Sputnik /
Новости
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Тема:
Ситуация в Кыргызстане: штурм дома экс-президента (9)
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Поводом для задержания Атамбаева стало то, что он трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан, он сдался силовикам, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Сторонники бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
© AP Photo / Vladimir Voronin
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Бывшего президента везут в МВД в сопровождении конвоя, утверждает источник в правоохранительных органах. 

Поводом для задержания Атамбаева стало то, что он трижды отказался прийти на допрос.

Экс-президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

Сегодня, 8 августа, примерно в 16:30 в Кой-Таше произошла стычка милиции с оппозиционерами. Правоохранители применили светошумовые гранаты, сторонники Атамбаева швыряли в них коктейли Молотова и камни.

Все самые свежие и важные новости о ситуации со штурмом Атамбаева, фото и видео с места событий читайте в текстовой трансляции Sputnik. 

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Тема:
Ситуация в Кыргызстане: штурм дома экс-президента (9)
Теги:
Атамбаев, Киргизия


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