Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали - он сдался силовикам

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан, он сдался силовикам, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Бывшего президента везут в МВД в сопровождении конвоя, утверждает источник в правоохранительных органах.
Поводом для задержания Атамбаева стало то, что он трижды отказался прийти на допрос.
Экс-президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.
Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.
Сегодня, 8 августа, примерно в 16:30 в Кой-Таше произошла стычка милиции с оппозиционерами. Правоохранители применили светошумовые гранаты, сторонники Атамбаева швыряли в них коктейли Молотова и камни.
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