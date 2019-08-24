Додон: Россия предлагает начать утилизацию боеприпасов на складах в Колбасне

Российская сторона готова предоставить для этого все необходимое оборудование, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, который прилетел в Кишинев для участия в мероприятиях в честь 75-летия освобождения Молдовы.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в приднестровском регионе Республики Молдова, и готова предоставить для этого необходимое оборудование.

С этим предложением выступил министр обороны России Сергей Шойгу, заявил президент РМ Игорь Додон после встречи с главой минобороны РФ в Кишиневе.

"Поблагодарил господина Шойгу и в его лице – российское руководство, отметив, что реализация этой меры будет способствовать снижению напряженности в регионе, - написал глава государства в Facebook. - Заверил министра обороны РФ в том, что озвученное предложение будет в скором времени вынесено на рассмотрение участников переговорного формата 5+2 по урегулированию приднестровской проблемы".

В ходе встречи Игорь Додон отметил, что это первый за 28 лет независимости Республики Молдова приезд главы российского военного ведомства в нашу страну. Президент РМ поблагодарил Сергея Шойгу за принятое приглашение и подчеркнул символичность его приезда именно сегодня, когда в Молдове отмечают 75-летия освобождение Кишинева в ходе Ясско-Кишиневской операции.

Как сообщил Игорь Додон, в беседе с главой минобороны России обсуждались темы возобновления полноценного стратегического партнерства между нашими странами, в том числе на уровне парламента и правительства.

"Поблагодарил Российскую Федерацию за помощь Молдове в торгово-экономической сфере, в области защиты наших мигрантов, а также за ее важную роль в политическом урегулировании приднестровского конфликта. В этом контексте особо выделил миротворческую операцию, проводимую на Днестре", - написал Додон.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK