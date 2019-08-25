Трамп: президент России будет приглашён на следующий саммит G7 в США

В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8.

КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Вопрос о возвращении к формату G8 с участием России обсудили лидеры стран"Большой семерки". В эти дни во французском Биаррице проходит саммит глав государств, входящих в G7.

О переговорах по возвращению России сообщило японское информагнетство Киодо со ссылкой на источники в японских правительственных кругах.

О содержании переговоров не говорится. Источник уточнил что эту информацию "ни за что не раскроют".

Президент США Дональд Трамп подтвердил зарубежным СМИ, что лидеры стран G7 обсуждали возвращение России. Он допустил, что президент РФ Владимир Путин будет приглашён на следующий саммит G7 в США

Ранее Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".

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