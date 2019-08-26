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Дорога в провинции Таиланда, архивное фото

В Тайланде разбился одномоторный самолет - пилоту удалось спастись

© Fotolia / zaizaikorn
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Пилот, совершавший полет в ближайшем пригороде Бангкока, вынужден был искать место для посадки из-за отказа двигателя и посадил самолет на дорогу.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. В провинции Сукхотхаи в Таиланде разбился одномоторный самолет с поршневым двигателем, произошло это при вынужденной посадке на проселочную дорогу, сообщают местные СМИ.

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Пилот, совершавший полет из северной провинции Лампхун в Нонтхабури, которая является ближайшим пригородом Бангкока, вынужден был искать место для посадки из-за отказа двигателя и посадил самолет на дорогу.

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Посадка прошла успешно, однако в самом конце посадочного пробега самолет подскочил на кочке, съехал с дороги на расположенное чуть ниже дорожного полотна поле и перевернулся.

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Теги:
Тайланд, самолет


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