Руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Мера пресечения изменена на личное обязательство, журналист обязан будет являться в суд или к следователю по первому требованию.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что это "подтверждает политический характер состряпанного дела".

"Решение об освобождении - политическое. Само по себе оно подтверждает политический характер состряпанного дела. И Зеленский таким образом усилил свои переговорные позиции", - заявил Киселев.

Сам руководитель РИА Новости Кирилл Вышинский считает решение суда обоснованным и справедливым.

"Это первый шаг на пути справедливости в отношении журналиста", - отметила Мария Захарова.

Вышинский находился под стражей более 400 дней.

Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".

Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. В понедельник Дезир выразил надежду, что судебное слушание в Киеве 19 июля приведёт к освобождению Вышинского. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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