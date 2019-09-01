ДТП на пешеходной улице в Кишиневе: есть пострадавшие

КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Утро воскресенья началось с ДТП на пешеходной улице в молдавской столице.
Велосипедист остался жив, но его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Как отмечают свидетели происшествия, велосипедист летел со ступенек на довольно большой скорости.
Корреспондент Sputnik позвонил в полицию, однако представители правоохранительных органов оказались недоступны для комментариев.
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