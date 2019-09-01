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ДТП на пешеходной улице в Кишиневе

ДТП на пешеходной улице в Кишиневе: есть пострадавшие

© Sputnik / Rodion Proca
Новости
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Авария на пешеходной улице в столице с участием велосипедиста и автомобиля: очевидцы рассказали, что произошло.

КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Утро воскресенья началось с ДТП на пешеходной улице в молдавской столице.

Авария, архивное фото.
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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Инцидент произошел на пересечении улиц Колумна и Е.Доги. Автомобиль модели Dacia сбил велосипедиста. Последний, по словам очевидцев, вылетел на дорогу, перелетев через ступеньки, которые ведут из парка Кафедрального собора.

Велосипедист остался жив, но его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Как отмечают свидетели происшествия, велосипедист летел со ступенек на довольно большой скорости.

Корреспондент Sputnik позвонил в полицию, однако представители правоохранительных органов оказались недоступны для комментариев.

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