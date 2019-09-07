13:42 07 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.91
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.71
Поиск
Срочно:
Самолет, иллюстратвиное фото

Кирилл Вышинский отправляется в Москву, на борту еще 32 человека

© Sputnik / Rodion Proca
Новости
Получить короткую ссылку
92 0 0

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц.

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. В Россию из Украины в рамках договорённости об освобождении удерживаемых лиц летят 33 человека, вместе с ними возвращается руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобождённый по решению суда в Киеве.

"Всего 33 человека, с ними на борту Кирилл Вышинский", - сказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

В Сети опубликовано фото Вышинского перед посадкой в самолет.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.

В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва. По словам юриста, их доставляют в пункт сбора по согласованному списку для освобождения.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ники Минаж
Королева эпатажа: самые эффектные, сексуальные и провокационные наряды Ники Минаж
300 метров над землей: канатоходец сорвался между башнями Москва- Сити
Летел с 300 метров: канатоходец сорвался между башнями Москва-Сити - видео
Сколько денег находится в обращении в Молдове
Структура нацвалюты в Молдове: цифры и факты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться