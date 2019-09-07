Кирилл Вышинский и другие освобожденные на Украине вылетели в Москву

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц.

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский вместе с остальными освобожденными украинскими властями в рамках договоренностей с РФ вылетели спецбортом в Москву.

"Россияне все, улетели", — сказала журналистам в Борисполе пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

О том, что Вышинский в субботу отправится из Киева в Москву, сообщил ранее РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

В сети опубликован снимок Вышинского перед отлетом.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в Россию из Украины летят 33 человека, в том числе Вышинский.

В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва. По словам юриста, их доставляют в пункт сбора по согласованному списку для освобождения.

Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинский обязался по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.

Журналист был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.