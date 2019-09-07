Самолет с Кириллом Вышинским приземлился в Москве

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц.

КИШИНЕВ 7 сен - Sputnik. Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в столице России.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в социальных сетях соответствующее фото.

"Долетели! Сказать, что скала с плеч - ничего не сказать", - написала она.

Борт прибыл в киевский аэропорт "Борисполь" утром в субботу. Он забрал руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, освобожденного украинским судом из-под стражи, а также освобожденных на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева. Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в Россию из Украины возвращаются 33 человека.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.

В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых вели Киев и Москва.