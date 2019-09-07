Путин положительно оценил стабилизацию ситуации в Молдове - видео

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин уверен, что стабилизация ситуации в Молдове дает возможность для дальнейшего развития отношений двух стран.

"Мы очень рады тому, что ситуация в Молдове в целом стабилизировалась, есть возможность использовать эту относительную стабильность для развития экономики и наших двусторонних связей", - отметил он на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном.

"Мы с вами редко встречаемся, но всегда с пользой", - добавил глава российского государства.

В свою очередь, Додон поблагодарил российского лидера за поддержку и отметил, что "то, что произошло в Молдове в начале июня - это новый шанс для развития страны: это и внутренний консенсус, и очень важный внешнеполитический консенсус основных геополитических игроков".

"С июня в наших двусторонних отношениях есть изменения к лучшему, есть контакт на всех уровнях", - констатировал Додон. "Мы планируем в сентябре провести межправкомиссию, первую за последние три года. Есть существенные изменения и по поводу торговли, у нас будет и инвестиционный форум в сентябре в Кишиневе", - добавил он.

В переговорах с российской стороны также участвует вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак, а с молдавской - вице-премьер по реинтеграции, сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами Василий Шова.