Додон придет на заседание парламента Молдовы

Глава государства Игорь Додон придет сегодня в 12.00 на заседание парламента, чтобы выступить перед депутатами.

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выступит с обращением на заседании высшего законодательного органа в понедельник. Об этом сообщили в администрации главы государства.

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На минувшей неделе Додон заявлял, что намерен прийти в парламент и обозначить приоритетные проблемы, на которые депутатам следует обратить внимание в рамках осенне-зимней сессии. В том числе речь должна пойти и о социальных инициативах.

Парламент Молдовы соберется на заседание в 12.00. Планируется рассмотреть проект о внесении изменений в процедуру выбора генерального прокурора Молдовы, который 13 сентября утвердило правительство.

Поправки предполагают создание комиссии, которая будет заниматься предварительным отбором кандидатов на должность генпрокурора. В итоге двух-четырех кандидатов, соответствующих требованиям на должность генпрокурора, из шорт-листа должны затем предложить Высшему совету прокуроров.

ВСП может отклонить одну или несколько кандидатур из шорт-листа на основании обоснованного решения, за которое проголосовали большинство членов Совета. Тогда список возвращают в Минюст, который может предложить кандидата из шорт-листа. Если других кандидатов нет, то будет проводиться новый конкурс. Такая же процедура предусмотрена и для президента, который может отклонить предложенного ВСП кандидата.

Еще одно изменение – критерии, которым должен соответствовать претендент.

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Осенне-зимняя сессия высшего законодательного органа Молдовы открылась 2 сентября. Согласно регламенту парламента, высший законодательный орган созывается на две очередные сессии в течение года.

Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля, а осенняя проводится с сентября по конец декабря.

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