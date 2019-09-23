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Беременная женщина, архивное фото

Может ли процедура ЭКО спровоцировать онкологию - ответ дан

CC0 / Pixabay / Sylbohec
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Медики сошлись во мнении, что ЭКО не провоцирует рак головного мозга, если опухоль не образовалась еще до процедуры

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. Телеведущая Елена Малышева в программе "Жить здорово" рассказала о том, как может быть связана процедура эстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и рака мозга.

Давид Мелик-Гусейнов
© Photo : из личного архива Д. Мелик-Гусейнова
Эксперт: риск рождения ребенка с каким-либо отклонением после ЭКО минимален

Малышева решила затронуть эту тему в студии на фоне сообщений о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.

Приглашенный на передачу директор Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Геннадий Сухих заявил, что беременность не может стать причиной онкологических заболеваний.

Он отметил, что часть женщин, которые наблюдались в его клинике, получали химиотерапию во время беременности и смогли родить детей.

Акушер-гинеколог Кетино Ахвледиани солидарна с Сухих и утверждает, что ЭКО не провоцирует рак головного мозга, если опухоль не образовалась еще до процедуры.

Однако врач отметила, что беременность все же может спровоцировать рост опухоли.

Напомним, в СМИ недавно появилась информация об ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Отмечалось, что у актрисы диагностировали глиобластому - рак головного мозга.

При этом медики обнаружили болезнь на последней стадии. Также были сведения о том, что звезда "Моей прекрасной няни" впала в кому и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но официально эту информацию никто не подтвердил.

Теги:
лечение, рак, ЭКО


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