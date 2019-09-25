Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским

В беседе с украинским коллегой американский президент заявил, что "было бы здорово", если бы тот изучил "дело Байдена".

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Расшифровка разговора лидера США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским опубликована на сайте Белого дома. Администрация Трампа решила предать огласке беседу, которая состоялась 25 июля. Именно она стала поводом для начала процедуры импичмента президента США.

В беседе с украинским коллегой американский президент заявил, что "было бы здорово", если бы тот изучил "дело Байдена".

Из стенограммы также следует, что Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело.

Он добавил, что все расследования будут проведены "открыто и откровенно", и попросил Трампа предоставить дополнительную информацию по этому делу.

Ранее спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Основанием для столь крайнего шага стали предполагаемая попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия. Сам Трамп отрицает эти обвинения.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK