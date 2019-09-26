Додон призвал с трибуны ООН признать фактический нейтралитет Молдовы

Глава республики Игорь Додон отметил, что любая попытка поставить под сомнение этот статус – это недружественный акт в отношении народа Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в рамках своего выступления на 74-й Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций о необходимости признания статуса нейтралитета республики.

"Как президент Молдовы использую каждую возможность для того, чтобы запросить признание и соблюдение де-факто статуса нейтралитета моей страны. Статус, отраженный в Конституции", - заявил Додон.

Он отметил, что любая попытка поставить под сомнение этот статус – недружественный акт в отношении народа Республики Молдова. Такие подходы еще более усиливают внутреннюю напряженность в стране. Более того, как отметил Додон, они компрометируют любой шанс продвинуться по пути решения приднестровского вопроса и, как следствие, повысить степень безопасности в регионе.

"Наша абсолютная цель в разрешении приднестровской проблемы возможна только в условиях сохранения статуса нейтралитета Республики Молдова", - сказал Додон.

По его словам, с трибуны ГА ООН не раз звучали призывы о выводе российских военных и вывозе боеприпасов с территории Молдовы.

"Хочу приветствовать последние инициативы России по возобновлению процесса утилизации боеприпасов, которые хранятся в приднестровском регионе. Эта идея была озвучена в рамках визита в Молдову российского министра обороны Шойгу и официального визита молдавского министра иностранных дел Попеску в Москву. Этот важный шаг впервые с 2003 года может иметь решающее значение в достижении геополитического консенсуса по политическому решению приднестровского вопроса и повышения региональной безопасности", - сказал Додон.

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По его словам, переговорный формат по приднестровскому урегулированию "5+2" - самый рекомендованный для согласования приемлемых решений.

"В этой формуле должен быть обсужден и согласован специальный статус приднестровского региона в рамках суверенной и территориально целостной Молдовы, в рамках международно признанных границ с полным гарантированием прав и свобод человека", - сказал Додон.

Он отметил, что политическая формула мирного решения приднестровского вопроса должна быть разработана и согласована основными политическими игроками внутри страны – президентом, парламентом, правительством и другими институтами Молдовы.

"Затем эта формула должна быть предложена к обсуждению международным партнерам и в рамках формата "5+2". Рассчитываем на поиск возможностей по предоставлению поддержки со стороны международных партнеров на период после разрешения приднестровского конфликта", - отметил Додон.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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