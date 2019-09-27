В доме бывшего президента Молдовы Петра Лучинского проходят обыски

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Второго президента Молдовы Петра Лучинского допросили прокуроры по борьбе с коррупцией, как подозреваемого в деле о банковской краже. Информацию об этом подтвердила Sputnik пресс-секретарь Антикоррупционной прокуратуры Кэтэлина Богонос.

Как сообщила собеседница, в настоящее время в доме и служебном кабинете Лучинского проводятся обыски.

Петр Лучинский фигурирует в отчете компании Kroll, как один из бенефициаров банковской кражи. В отчете Kroll 2 сказано, что второй президент Молдовы купил 4,8% акций КБ Unibank АО за 14 миллионов леев, которые он занял у оффшорной фирмы.

Сам Лучинский отрицает, что является одним из бенефициаров банковской кражи и заявляет, что обратится в прокуратуру за разъяснением выдвигаемых ему обвинений.

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