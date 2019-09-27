16:15 27 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.75
  • RUB0.28
  • RON4.09
  • UAH0.74
Поиск
Бывший президент Молдовы Петр Лучинский

В доме бывшего президента Молдовы Петра Лучинского проходят обыски

© Sputnik / Антон Денисов
Новости
Получить короткую ссылку
23710

Информацию об этом Sputnik подтвердила пресс-секретарь Антикоррупционной прокуратуры Кэтэлина Богонос.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Второго президента Молдовы Петра Лучинского допросили прокуроры по борьбе с коррупцией, как подозреваемого в деле о банковской краже. Информацию об этом подтвердила Sputnik пресс-секретарь Антикоррупционной прокуратуры Кэтэлина Богонос. 

Папки с документами, фото из архива
© Sputnik / Anar Mustafayev
Все ли тайное стало известным: опубликован отчет Kroll – 2

Как сообщила собеседница, в настоящее время в доме и служебном кабинете Лучинского проводятся обыски.

Петр Лучинский фигурирует в отчете компании Kroll, как один из бенефициаров банковской кражи. В отчете Kroll 2 сказано, что второй президент Молдовы купил 4,8% акций КБ Unibank АО за 14 миллионов леев, которые он занял у оффшорной фирмы.

Сам Лучинский отрицает, что является одним из бенефициаров банковской кражи и заявляет, что обратится в прокуратуру за разъяснением выдвигаемых ему обвинений.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Петр Лучинский получил гражданство Румынии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Всемирный день моря: плаваем с морскими обитателями - фото
Недетское хладнокровие: удивительная эквилибристка Диана Бутан
Недетское хладнокровие: удивительная эквилибристка Диана Бутан
Лишились неприкосновенности
Кто из молдавских депутатов утратил парламентский иммунитет

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru