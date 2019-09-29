Еврейский Новый год или Рош Ха-Шана 5780: блюда и традиции праздника

Новый год — один из важнейших еврейских праздников. Название Рош Ха-Шана впервые упоминается в Мишне (устная Тора), в которой этот праздник называется Йом Труа (напоминание о трубном звуке).

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. С вечера воскресенья, 29 сентября, и почти неделю иудеи во всем мире будут отмечать праздник Рош ха-Шана — начало нового, 5780 года по еврейскому календарю. Празднование Рош ха-Шана в этом году проходит по 4 октября.

Рош Ха-Шана (Рош аШана, Рош хашана), который дословно в переводе с иврита означает "голова года", один из наиболее важных иудейских праздников и связан со многими символическими обрядами.

В этот период по еврейской традиции, предопределяются судьбы и события всего следующего года.

В Молдове еврейский Новый год, равно как и другие праздники этого этноса, отмечаются преимущественно в еврейских этнокультурных организациях, и празднование носит по большей части светский характер. Но в еврейских семьях стараются следовать традициям.

Что делают в праздник

После торжественной службы в синагоге люди садятся за праздничные столы. На столах обязательно должны быть определенные продукты: круглой формы хлеб, символизирующий цельность еврейского народа, традиционная хала (символ жизни), которую, макают в мед (символ удовольствия) и соль (символ богатства), яблоко, дольки которого едят с медом, желая друг другу не менее сладкого года. У многих среди блюд — баранья голова.

Ее едят в память о ягненке, принесенном в жертву вместо Ицхака. Еще на столе голова рыбы — чтобы в наступающем году "не плестись в хвосте", гранат — "чтобы заслуги множились, как зернышки у этого плода", рыба — чтобы "множиться, как рыбы в море".

В некоторых общинах едят нарезанную кружочками морковь, формой и цветом напоминающую золотые монеты — "чтобы в новом году жить богато". Но нет на первой праздничной трапезе кислого, горького и острого. Как нет и орехов — сумма числовых значений входящих в слово "орех" букв равна сумме числовых значений букв слова "хет" (грех).

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После завершения трапезы люди благодарят Всевышнего за еду и за все то доброе, что у них есть.

Евреи верят, в этот день на небесах решается — кто будет жить в достатке или же в лишениях, а кому суждено умереть. И молитвенные службы, которые обязательно проводятся в этот час, преисполненные покаяния и восхваления, должны повлиять на решение Творца.

Праздничные блюда

В Рош Ха-Шана, во время первой (вечерней) трапезы соблюдают ряд обычаев, символизирующих желание удостоиться доброго Нового Года.

В начале трапезы хлеб окунают в мед, а не в соль, как это делается на праздничных и субботних трапезах в течение всего года. Затем в мед окунают кусок яблока и произносят пожелание "сладкого года". Это символизирует желание, чтобы наступающий год был сладким и счастливым.

По традиции, во время трапезы многие едят баранью голову – в память о ягненке, принесенном в жертву вместо Исаака, или голову рыбы – чтобы в наступающем году "быть головой, а не хвостом".

На праздничный стол подают овощи и фрукты во всех видах — чтобы наступающий год был урожайным. В том числе нарезанную кружками морковь, напоминающую по форме и цвету монеты — символ достатка, поскольку в Рош Ха-Шана определяется и благосостояние человека на весь будущий год.

Ни одно застолье не обходится и без граната, вкушая зернышки которого люди говорят: "Дай Бог, чтобы заслуги наши умножились, словно зернышки граната".

Есть и другие обычаи — как правило, они основаны на созвучии названий кушаний со словами, выражающими что-либо хорошее.

В этот день на стол подается много блюд, символизирующих пожелание "полного", счастливого года, так как любой человек хочет, чтобы начинающийся год был для него хорошим и "сладким".

Евреи в Молдове

История евреев Молдовы переплетается с историей самой Молдовы. Представители этого народа издавна проживали на территории Молдовы. В древней Дакии они поселились в I веке нашей эры. Проживали главным образом в городах. Известно, что дакийский царь Децебал дал евреям города Тальмуса особые привилегии.

Кроме того еврейские имена встречаются в грамотах первых молдавских господарей, относящихся к XIV–XV векам. Расположенная на пересечении важнейших торговых путей, земля издревле была привлекательна для еврейских купцов, о чем упоминается в документах XII века.

Как рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова историк Сергей Эрлих, упоминал о живущих в Молдове евреев и Дмитрий Кантемир.

"Дмитрий Кантемир в своей книге "Описание Молдовы" писал, что на территории Молдовы живут многие народы, в том числе и евреи, особо подчеркивая, что в этих местах они проживают с давних времен", - сообщил историк.

Кроме того, по словам Эрлиха, известно и о "второй волне" прибытия евреев на эту территорию, которая связана с присоединением Бессарабии к России в 1812 году. Российские власти приглашали в Бессарабию различные народы: болгар, немцев, также много приехало и евреев с территории Польши, Австро-Венгрии.

"Здесь, кстати, удивительным образом жили евреи-земледельцы, Каушаны были еврейской земледельческой колонией. Всем, кто сюда переселялся, российское правительство предлагало хорошие условия, в том числе налоговое освобождение, освобождение от службы в армии", - рассказал Сергей Эрлих.

И вплоть до Второй мировой войны евреи жили преимущественно в селах, занимаясь торговлей и различными ремеслами: гончарное производство, обувное, портняжное, кожевенное.

Согласно данным Всесоюзной переписи населения 1989 г., в Молдавии проживали 65 900 евреев. По некоторым данным, в наше время в республике проживает около 15-20 тысяч евреев и членов их семей.

Подготовлено по материалам Sputnik и из открытых источников.

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