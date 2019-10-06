Чудесное спасение животного в Кишиневе - фото

Одни калечат, а другие выручают в беде: автомобилист в Кишиневе переехал кошку, которой удалось выжить только благодаря чутким людям.

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Неделя понадобилась, чтобы восстановить здоровье кошке, которую спасла женщина с ребенком. Животное попало под колеса автомобиля в Кишиневе: водитель выезжая с парковки, сломал ему две лапы и челюсть, пишут в соцсетях.

Как отметил в своей публикации житель города Александр Ганенко, благодаря оперативно принятым мерам самих спасительниц и пользователей Сети, животное быстро пошло на поправку.

"Машина уехала, а женщина не смогла уйти, слыша как плачет, кошка. Мама достала полотенце из-под своего ребенка, чтобы было в чем отвезти к врачу и отдала все деньги, что были в кошельке,- пишет Ганенко.

Ее усилия поддержали другие люди.

"В маршрутке пассажиры, видя плачущую кошку, тоже собрали денег. Вечером соседи по дому собрали еще денег, мама-очевидец дала больше всех - еще 800 леев. Собрали около 2000 леев", - уточнил Александр.

Ветеринар сказал, что кошке около 3 лет, операция была сложной с установкой спиц, челюсть удалось зашить и вернуть на место. Сейчас животное находится на передержке до понедельника.

"О ней уже сообщали в фэйсбуке, но думаю поблагодарить тех, кто спасал ее, не будет лишним, а главное найти ей своего хозяина", - выразил пожелание Александр.

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