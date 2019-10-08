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ДТП на Буюканах

Врачи рассказали детали о смерти водителя Porsche, врезавшегося в троллейбус

© Sputnik /
Новости
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Женщине-водителю Porsche сделали две операции, однако позитивных изменений в организме не наблюдалось.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Изначально было понятно, что с многочисленными травмами женщина, которая находилась за рулем Porsche, врезавшегося в троллейбус, не выживет.

Авария на Буюканах
© Sputnik / Miroslav Rotari
В сети появилось видео, как Porsche влетел в троллейбус в Кишиневе

На период нахождения пациентки в больнице не было зафиксировано позитивных изменений в ее организме. Об этом сообщили врачи, занимавшиеся ее лечением, на пресс-конференции во вторник.

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Как заявил руководитель отделения экстренной медицины Научно-практического центра медицины скорой помощи Игорь Куров, смерть пациентки констатирована в 10.25 вторника, 8 октября. Он пояснил, что окончательный диагноз довольно длинный - у нее были многочисленные травмы, в том числе, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов, постгеморрагическая анемия, черепно-мозговая травма.

"Изначально я говорил, что пациентка была в крайне тяжелом состоянии. Позитивная динамика в сравнении с состоянием на момент госпитализации наблюдалась благодаря реанимационным мероприятиям, предпринятым специалистами экстренной медицины и отделения интенсивной терапии. На протяжении всех дней динамика была крайне тяжелой", - подчеркнул Куров.

Глава отделения анестезии и интенсивной терапии Сергей Кобылецский отметил, что пациентке сделали две операции. Однако, как подчеркнул врач, в целом позитивных изменений в организме женщины не было.

"То, что она оставалась в живых уже было позитивным моментом, и получалось, что динамика позитивная, но изменения в организме не были позитивными. Так мы и сказали родственникам, что никаких ожиданий по поводу успеха мы не можем делать... Изначально было понятно, что с такими многочисленными травмами пациентка не выживет", - заключил медик.

ДТП, которое взбудоражило все страну, произошло на перекрестке улиц Алба-Юлия и Онисифор Гибу 30 сентября около двух часов дня.

Национальный инспекторат по патрулированию
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По данным полиции, Porsche передвигался со скоростью 130 километров в час. Кроме того, дама за его рулем проигнорировала красный сигнал светофора. В результате столкновения троллейбус вылетел на тротуар, а легковой автомобиль превратился в груду металла. Погиб пассажир Porsche и несколько десятков человек пострадали. Во вторник в больнице скончалась и 33-летняя женщина-водитель Porsche.

Результаты экспертизы показали, что женщина-водитель Porsche, который врезался в троллейбус, на момент свершения аварии была пьяна. Итоговый результат теста на наличие спиртного в крови водителя Porsche составило 1,87 промилле. Это данные, полученные из центра судмедэкспертизы.

Все это время водитель Porsche находилась в отделении интенсивной терапии.

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Теги:
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