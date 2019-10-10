Зеленский: беседа с Трампом не повлияла на отношения Украины и США

В телефонном разговоре с Зеленским, как сообщали СМИ, Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, из-за которого разгорелся скандал, никак не мог повлиять на отношения Украины и США.

"Как повлиял звонок на наши отношения? Звонок никак не мог влиять на наши отношения с США. У нас было несколько звонков с президентом США", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

СМИ сообщали, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

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Более 300 журналистов были аккредитованы на первую пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского. Общение президента со СМИ проходит в необычном формате: Зеленский отвечает на вопросы журналистов в течение всего дня на территории недавно открывшегося Kyiv Food Market.

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