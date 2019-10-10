Гибу: я решил рассказать о своей родине, давшей миру талантливых людей

Известный молдавский кинорежиссер Николай Гибу в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о своей вышедшей недавно книге - энциклопедии "Сонеты Дуная".

Пять сотен страниц, посвященных выдающимся уроженцам и жителям Бессарабии стали первым томом энциклопедии "Сонеты Дуная". Автор – кинорежиссер Николай Гибу. В книге собраны фотографии, документы, воспоминания о людях, родившихся и живших на этой земле.

"Эту книгу я задумал и начал собирать материал еще во время учебы на первом курсе ВГИКа в 1963 году. Я решил написать о своей родине, о Придунавье, откуда родом великие военачальники – Суворов, Кутузов, Тучков. И тогда я стал собирать все материалы, которые мне попадались по Придунавью", - сообщил Гибу.

Как рассказал режиссер, книга задумывалась как энциклопедия с отдельным томом на каждую букву алфавита. В данный момент опубликована только первая книга. На издание книги Гибу потратил собственные средства, кроме того, часть денег удалось собрать благодаря поддержке меценатов.

"Таких книг еще не издавалось. Измаил подарил миру талантливейших людей", - отметил Гибу.

Среди людей, прославивших этот край – военные, ученые, писатели. Как рассказал режиссер, уже готовы две следующие книги энциклопедии – буква Б. Они носят названия "Будущее" и "Бесконечность".

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