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ЦИК CEC

ЦИК: кто победит в Кишиневе — первые итоги голосования

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik Молдова

По словам представителей ЦИК, явка на местных выборах в целом по республике составила 41,68%, этого достаточно, чтобы заявить, что местные выборы состоялись.

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Выборы в местные органы власти состоялись на всех избирательных участках. Об этом сообщили на брифинге представители Центральной избирательной комиссии.

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По словам представителей ЦИК, явка на местных выборах в целом по республике составила 41,68%.

В Кишиневе к урнам пришли 36 процентов избирателей.

После обработки 31 протокола из ожидаемых 307 на выборах примара молдавской столицы лидирует Ион Чебан с 41.54%, у Андрея Нэстасе 30.77% голосов.

Явка избирателей в Гагаузии составила 45% голосов. В Бельцах - 36,11% голосов.

Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок. Всего в республике созданы 1969 участков.

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Теги:
местные выборы


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