ЦИК: кто победит в Кишиневе — первые итоги голосования

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Выборы в местные органы власти состоялись на всех избирательных участках. Об этом сообщили на брифинге представители Центральной избирательной комиссии.
По словам представителей ЦИК, явка на местных выборах в целом по республике составила 41,68%.
В Кишиневе к урнам пришли 36 процентов избирателей.
После обработки 31 протокола из ожидаемых 307 на выборах примара молдавской столицы лидирует Ион Чебан с 41.54%, у Андрея Нэстасе 30.77% голосов.
Явка избирателей в Гагаузии составила 45% голосов. В Бельцах - 36,11% голосов.
Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок. Всего в республике созданы 1969 участков.
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