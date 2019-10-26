Мария Бутина дала в самолете интервью RT и Sputnik - видео

Россиянка Мария Бутина, которая была осуждена в США якобы за сговор с целью незаконной работы с иностранным агентом, возвращается в Россию.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Россиянка Мария Бутина, возвращающася из США домой, дала интервью телеканалу RT и международному агентству и радио Sputnik.

Девушка поблагадарила всех, кто был причастен к ее освобождению и отметила, что она сильно ждет возвращения домой.

"Ну что, ребят, почти дома, совсем чуть-чуть осталось, всего несколько часов. Вам спасибо за поддержку вашу. Я очень-очень жду, когда самолёт приземлится и наконец-то я окажусь на родной земле. Это был очень долгий и болезненный опыт", - сказала Бутина.

Прибытие авиалайнера А330, на борту которого находится россиянка, ожидается в субботу после полудня.

Посольство России в США пожелало россиянке скорейшей встречи с родными и подчеркнуло важность того, что всё больше американских политиков осознают абсурдность выдвинутых против неё обвинений.

Мария Бутина с лета 2016 года училась в Американском университете в Вашингтоне, который окончила в мае 2018 года с дипломом магистра гуманитарных наук в сфере международных отношений. В США она въехала по студенческой визе.

15 июля 2018 года россиянка была арестована в Вашингтоне, ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Минюсте США агентом иностранного государства.

Бутина неоднократно заявляла о своей невиновности. Адвокат россиянки сообщил, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в Соединенных Штатах полностью объясняются учебой в местном университете. По словам адвоката, у россиянки есть разрешение на работу в США, она искала варианты трудоустройства, чтобы применить на практике полученное образование.

Дело Марии Бутиной вызвало общественный резонанс в России. В Москве обвинения россиянки назвали надуманными. По словам президента РФ Владимира Путина, для обвинений в ее адрес нет никаких оснований, так как никаких заданий в интересах России она не выполняла. По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, ФБР вместо борьбы с преступностью выполняет откровенный политический заказ.

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