Как в кино: в Кишиневе девушка украла из обменника полмиллиона леев - видео

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. В Кишиневе задержали девушку по подозрению в краже из обменной кассы. Об этом сообщили в управлении столичной полиции.

Администрация одной из валютных касс, расположенной по улице Каля Орхеюлуй, 20 октября обратилась в правоохранительные органы, сообщив, что из кассового аппарата украли 500 тысяч леев.

"Личность подозреваемой удалось установить в результате предпринятых специальных следственных мер. Оказалось, что это сотрудница валютной кассы", - добавили в управлении полиции.

Речь идет о 23-летней девушке. В ходе допроса она признала свою вину. В полиции отметили, что у подозреваемой уже были проблемы с законом.

Если ее вина будет доказана, то ей грозит штраф до 67 тысяч леев, неоплачиваемый труд в пользу общества от 120 до 240 часов или тюремный срок до четырех лет.

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