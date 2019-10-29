Владимира Плахотнюка объявили в международный розыск

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры.

"В связи с игнорированием повестки антикоррупционной прокуроры и неявкой в органы уголовного преследования гражданин Владимир Плахотнюк 1966 года рождения, объявленный в розыск на национальном уровне, и в отношении которого была применена превентивная мера – предварительный арест, объявлен в международный и межгосударственный розыск Национальным антикоррупционным центром", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что Плахотнюк проходит обвиняемым по делу об отмывании денег в особо крупных размерах.

Антикоррупционная прокуратура 10 октября 2019 года потребовала от судей выдать ордер на превентивный арест в отношении Плахотнюка.

В пятницу, 11 октября 2019 года, суд сектора Чеканы столицы, удовлетворил ходатайство прокуратуры с применением меры пресечения - превентивный арест сроком на 30 дней и выдал ордер на арест в отношении экс-лидера Демпартии.

Где находится Плахотнюк

Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как на тот момент возглавляемая им Демократическая партия объявила о переходе в оппозицию.

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Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США.

Молдавский премьер Майя Санду рассказала, что попросила помощи у ФБР, ЦРУ и Минюста США в расследовании кражи из банковской системы Молдовы и заморозке активов фигурантов этого дела на территории Штатов, в том числе она имела в виду Плахотнюка.

Кроме того, Генеральная прокуратура Молдовы 5 августа по распоряжению и.о. генпрокурора Думитру Робу открыла уголовное дело по факту узурпации власти в период с 7 по 14 июня 2019 года.

Занимается этим делом группа прокуроров и следователей из различных подразделений правоохранительных органов.

Согласно статье 339 УК РМ, действия, совершенные с целью захвата или насильственного удержания государственной власти с нарушением Конституции Республики Молдова, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

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