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В Британии путешественнику будут платить полмиллиона лей

© Photo : David Rodrigo / Unsplash
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Sputnik Молдова

От соискателя на вакансию мечты потребуется рассказывать о своих впечатлениях в роликах на YouTube и в соцсетях, заявку нужно подать до 30 декабря.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Британский агрегатор скидок Wowcher разместил на сайте вакансию путешественника, который будет рассказывать о своих поездках в социальных сетях и получать за это годовую зарплату - 25 тысяч фунтов стерлингов, что составляет примерно 565 тысяч молдавских леев. 

© Photo: Twitter / Alexander Nekrassov
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В течение года счастливчик посетит 40 городов в разных странах, включая США, Таиланд, ОАЭ, Италию, Исландию и другие. Он сможет взять с собой друга, при этом в каждую поездку можно брать разных попутчиков.

Заявки принимаются от кандидатов с действительным загранпаспортом, которым исполнилось 18 лет.

Претендентам необходимо до 30 декабря разместить в своем интернет-аккаунте 30-секундное видео и рассказать, почему именно они подходят на эту должность. В публикации нужно отметить трех своих друзей.

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