Сын Виктора Цоя высказал свое мнение об установке в Москве памятника музыканту

Сын Виктора Цоя Александр высказался за установку памятника отцу в Москве, если такая инициатива появится, он готов поддержать интересный проект.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Сын лидера группы "Кино" Виктора Цоя Александр заявил на пресс-конференции в Москве, что готов поддержать идею установки памятника в российской столице. Если проект будет интересным.

"У меня нет по этому поводу подготовленной позиции.Если будут интересные проекты, то мы, конечно, поддержим", – сказал Цой-младший.

© Sputnik / Илья Питалев Стена Виктора Цоя на Старом Арбате в Москве

На этой же пресс-конференции ему адресовали вопрос по поводу "стены Цоя" на старом Арбате, которая сейчас находится в плачевном состоянии.

"Семья никак не может повлиять на ее восстановление. Это вопрос скорее к городу, это вопрос не к нам", — подчеркнул Александр Цой.

В свою очередь экс-участник группы "Кино", рок-музыкант Юрий Каспарян сказал, что видел несколько памятников лидеру Виктору и они ему не очень понравились. Особенно странным ему показалась идея установить музыканту памятник на мотоцикле, "так как он их никогда не водил".

Виктор Цой родился в Ленинграде 21 июня 1962 года. В 1981 году в возрасте 19 лет основал "Кино" - одну из самых популярных советских рок-групп. До конца жизни он оставался ее лидером, автором текстов и музыки. За это время было выпущено более сотни песен, несколько сборников и концертных записей. Цой погиб в Латвии в автокатастрофе 15 августа 1990 года. После его гибели группа "Кино", доработав и выпустив свой девятый альбом ("Черный альбом"), прекратила существование. В состав "Кино" входили лидер группы Виктор Цой, , а также гитаристы Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и барабанщик Георгий Гурьянов, который скончался от рака в июле 2013 года.

Музыканты группы "Кино" Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров, а также бас-гитарист Александр Титов и барабанщик проекта "Симфоническое Кино" Олег Шунцов в 2020 году дадут два концерта в Петербурге (31 октября) и Москве (21 ноября). Голос Цоя на этих концертах, продюсером которых выступает сын музыканта Александр Цой, будет звучать в записи, использование голографического образа не планируется.