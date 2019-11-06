Министр юстиции аннулирует результаты конкурса на должность генпрокурора

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Результаты конкурса по отбору кандидатов на замещение должности генерального прокурора будут отменены.

На ход конкурса было оказано влияние, что сказалось на результате, считает министр юстиции Олеся Стамате. Об этом глава минюста заявила на брифинге в среду.

"В качестве министра юстиции и члена комиссии я не могу предложить этот список кандидатов Высшему совету прокуроров. Политическую ответственность за реформу юстиции несет правительство, а генеральный прокурор – это ключевая фигура, которая обеспечивает нормальное функционирование правосудия. Я издам указ об аннулировании результатов конкурса", - Стамате.

Как проходил конкурс по отбору претендентов на должность генпрокурора

Изначально для участия в конкурсе подали документы 20 человек, однако только на этапе проверки заявок четверых отсеяли. По итогам двух этапов предварительного отбора в списке кандидатов на должность генерального прокурора Молдовы осталось четыре человека:

старший следователь Национального антикоррупционного центра Олег Крышмару,

адвокат Владислав Грибинча,

прокурор Вячеслав Солтан,

экс-прокурор и бывший депутат парламента Молдовы Александр Стояногло.

Однако молдавский премьер заявила, что разочарована тем, как проходит конкурс на замещение должности генерального прокурора. Она обратилась к комиссии, которая отбирает кандидатов, с просьбой пересмотреть список претендентов.

Глава правительства дала понять, что в списке находится человек, который подозревается в коррумпированности. При этом она не назвала никаких имен и не уточнила, о ком из кандидатов идет речь.

Главное новшество при выборе генерального прокурора заключается в том, что теперь избрание проходит через несколько "фильтров".

Первый из них - отбор претендентов на пост гепрокурора спецкомиссией, созданной Минюстом, а второй - отбор кандидатов Высшим советом прокуроров (ВСП).

Ожидается, что сегодня в 14.00 Высший совет прокуроров (CSP) соберется на заседание. Повестка дня включала несколько вопросов, в том числе объявление конкурсов между кандидатами на должность прокурора на замещение вакантных должностей, рассмотрение заявок на перевод, изменение нормативно-правовой базы.

Однако в повестке дня сегодняшнего заседания CSP нет вопроса о рассмотрении четырех кандидатов на должность генерального прокурора страны, предварительно отобранных комиссией, созданной министерством юстиции.

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