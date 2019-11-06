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Министр юстиции аннулирует результаты конкурса на должность генпрокурора

© Sputnik / Miroslav Rotari
Новости
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Sputnik Молдова

Министр юстиции Олеся Стамате подпишет указ об аннулировании результатов конкурса на должность генпрокурора Молдовы.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Результаты конкурса по отбору кандидатов на замещение должности генерального прокурора будут отменены.

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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На ход конкурса было оказано влияние, что сказалось на результате, считает министр юстиции Олеся Стамате. Об этом глава минюста заявила на брифинге в среду.

"В качестве министра юстиции и члена комиссии я не могу предложить этот список кандидатов Высшему совету прокуроров. Политическую ответственность за реформу юстиции несет правительство, а генеральный прокурор – это ключевая фигура, которая обеспечивает нормальное функционирование правосудия. Я издам указ об аннулировании результатов конкурса", - Стамате.

Как проходил конкурс по отбору претендентов на должность генпрокурора

Изначально для участия в конкурсе подали документы 20 человек, однако только на этапе проверки заявок четверых отсеяли. По итогам двух этапов предварительного отбора в списке кандидатов на должность генерального прокурора Молдовы осталось четыре человека:

  • старший следователь Национального антикоррупционного центра Олег Крышмару,
  • адвокат Владислав Грибинча,
  • прокурор Вячеслав Солтан,
  • экс-прокурор и бывший депутат парламента Молдовы Александр Стояногло.

Однако молдавский премьер заявила, что разочарована тем, как проходит конкурс на замещение должности генерального прокурора. Она обратилась к комиссии, которая отбирает кандидатов, с просьбой пересмотреть список претендентов.

Здание Генеральной прокуратуры Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Глава правительства дала понять, что в списке находится человек, который подозревается в коррумпированности. При этом она не назвала никаких имен и не уточнила, о ком из кандидатов идет речь.

Главное новшество при выборе генерального прокурора заключается в том, что теперь избрание проходит через несколько "фильтров".
Первый из них - отбор претендентов на пост гепрокурора спецкомиссией, созданной Минюстом, а второй - отбор кандидатов Высшим советом прокуроров (ВСП).

Ожидается, что сегодня в 14.00 Высший совет прокуроров (CSP) соберется на заседание. Повестка дня включала несколько вопросов, в том числе объявление конкурсов между кандидатами на должность прокурора на замещение вакантных должностей, рассмотрение заявок на перевод, изменение нормативно-правовой базы.

Однако в повестке дня сегодняшнего заседания CSP нет вопроса о рассмотрении четырех кандидатов на должность генерального прокурора страны, предварительно отобранных комиссией, созданной министерством юстиции.

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Теги:
генпрокурор, конкурс, юстиция


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