Социалисты разорвали соглашение с ACUM и призвали к дискуссиям в парламенте

Партия социалистов, которая входит в правящую коалицию вместе с блоком ACUM, обратилась к премьер-министру Майе Санду, чтобы найти общий язык относительно текущей политической ситуации в Молдове.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. В пятницу в 9:00 часов начались консультации фракции Партии социалистов с премьер-министром Майей Санду в связи с процедурой назначения кандидатуры генерального прокурора Молдовы. Месяц назад было подписано политическое соглашение между фракцией ПСРМ и парламентариями от блока ACUM о коалиционном управлении страной.

"Это соглашение было подписано в том числе и премьер-министром, и президентом. На протяжении последнего месяца это соглашение не раз жестко нарушалось нашими коллегами по блоку ACUM и лично премьер-министром", - заявил на брифинге для прессы депутат от фракции ПСРМ Василий Боля.

По его словам, все оговоренные в этом документе пункты строго соблюдались членами фракции ПСРМ, а 6 ноября был поставлен крест на положениях, предусмотренных законом, конкурс был аннулирован.

Премьер-министр обманным путем вышла с законопроектом, через который хочет самостоятельно выбрать кандидата в генпрокуроры, оставив в стороне мнение фракции ПСРМ и всех 36 депутатов, уточнил депутат.

По словам Боли, такой подход Санду является однобоким, поскольку до сих пор фракция Партии социалистов поддерживала все проекты, выдвигавшиеся правительством страны, партнерами по коалиции.

Но 6 ноября, по словам Боли, "правила игры изменились во время игры". Так, по словам депутата, поступал лишь один человек в стране – Владимир Плахотнюк.

После этого депутат-социалист публично разорвал копию соглашения о формировании правящего большинства между ПСРМ и ACUM.

"Из-за того, что сделала Санду, в ее лице мы видим симбиоз действий Плахотнюка и Филата. Своим решением она отмела всю команду социалистов, которые входят в коалицию. Вся фракция проголосовала за нее, утверждая премьер-министром, 8 июня", - уточнил Боля.

Парламентарий рассказал прессе, что в ходе встречи с Майей Санду перед премьером были поставлены самые острые вопросы – хаоса, существующего в социальной и экономических сферах Молдовы по сей день.

В том числе обсуждалась ситуация в министерстве внутренних дел республики, которое, по мнению социалистов, не занимается обеспечением общественного порядка и защитой граждан страны.

"После полуторачасовой дискуссии с премьер-министром мы считаем, что все же стоит сохранить эту коалицию и кабинет министров, мы хотим вместе двигаться вперед. Мы можем помочь в реформировании юстиции, однако нас отодвинули от этого процесса. Единственный путь выхода из этой сложной ситуации - отозвать законопроект, ответственность за который взяла на себя Санду", - отметил Боля.

Вопрос реформирования юстиции и назначения Генпрокурора необходимо проводить через консультации в парламенте. Только таким образом, по мнению социалистов, удастся найти выход из сложившейся в последние три дня кризисной политической ситуации.

"В данной ситуации нам дали понять, что правительство Санду не нуждается в парламентских консультациях, что, взяв на себя ответственность, кабмин может делать все, что пожелает. До 15:00 часов время есть, можно консультироваться, посмотрим, чем все это закончится", - резюмировал депутат.

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