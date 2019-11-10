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Лаборатория иммуноферментных исследований, архивное фото

Новые подходы для лечения гепатита В разработаны в России

© Sputnik / Александр Кряжев
Новости
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Sputnik Молдова

По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в мире ежегодно от хронического гепатита В погибает более одного миллиона человек.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь, при этом не оказывая воздействия на геном человека. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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"ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В на основе геномного редактирования, которое обеспечивает исчезновение до 99% вирусных частиц, но при этом не действует на геном человека", — заявила главный государственный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора, Анна Попова.

Отмечается, что в практике здравоохранения используются различные наборы реагентов, которые определяют генетическую предрасположенность к ишемическому инсульту, сердечно-сосудистым заболеваниям, тромбофилии, наследственному гемохроматозу, наследственным онкологическим синдромам, аутоиммунным и другим заболеваниям.

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"Институтом Роспотребнадзора впервые в РФ были разработаны и внедрены в практику здравоохранения отечественные наборы реагентов, предназначенные для определения мутаций устойчивости вируса гепатита В к противовирусной терапии... и определения устойчивости ВИЧ к противовирусной терапии, связанной с мутациями в генах протеазы, обратной транскрипции и интегразы, а также определения тропизма ВИЧ", - добавила Попова.

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Одним из ведущих научных направлений работы ФБУН "Центрального НИИ Эпидемиологии" Роспотребнадзора является создание и внедрение в производство инновационных тест-систем для диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний человека. Сегодня институт уже зарегистрировал и внедрил в практику 190 наборов реагентов, более 260 наборов реагентов зарегистрированы на территории ЕС. 

Острый гепатит B характеризуется симптомами острого поражения печени и интоксикации (с желтухой или без). Хронический гепатит B- длительное воспалительное поражение печени, которое может переходить в более тяжелое заболевание - цирроз и первичный рак печени. Диффузное воспаление печени, продолжающееся более 6 месяцев, – хронический гепатит В.

Вирус гепатита В передается от человека человеку через биологические жидкости. Гепатит В не распространяется через пищу или воду, столовые принадлежности, во время объятий, поцелуев, через рукопожатие, при кашле, чихании или укусах насекомых.



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