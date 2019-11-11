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Заседание Парламента

Какова судьба вотума недоверия правительству - что решили в комиссии

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik Молдова

Инициатива фракции Партии социалистов была рассмотрена на заседании парламентской комиссии по юридическим назначениям и иммунитету.

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. В понедельник, 11 ноября, парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету собралась, чтобы дать заключение по инициативе о вотуме недоверия правительства Майи Санду, которая была зарегистрирована в парламенте 8 ноября 36 депутатами от ПСРМ.

В заседании комиссии, которое состоялось в 11.00, приняли участие только депутаты от ПСРМ и ДПМ. На заседании отсутствовали члены комиссии от фракций блока ACUM, в том числе председатель комиссии Сергей Литвиненко. Как позже пояснил для журналистов Литвиненко, в его отсутствие заседание мог провести заместитель председателя комиссии, поэтому препятствий в ее работе не возникло.

Заседание Парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
Парламент назначит дату голосования по вотуму недоверия кабмину Майи Санду

В результате заседание провел депутат-социалист Василе Боля.

Заключение комиссии не играет большой роли в процедуре вынесения вотума недоверия. Как пояснил глава юридического департамента канцелярии парламента Ион Крянгэ, в отчет комиссии не является обязательным для включения инициативы о вотуме недоверия в повестку пленарного заседания, и носит консультативный характер.

Консультативное заключение комиссии было проголосовано единогласно.

Предусматривается, что на заседании, где будет рассмотрен вотум недоверия, выступит премьер-министр Майя Санду. Затем депутаты смогут задать вопросы премьеру.

Ранее было объявлено, что заседание постоянного бюро парламента, которому предстоит назначить дату голосования по вотуму недоверия, состоится в 16.00.

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