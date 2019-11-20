Москва рассчитывает наверстать упущенные возможности в отношениях с Кишиневом

КИШИНЕВ,20 ноя - Sputnik. Правительство России рассчитывает наверстать упущенные возможности в отношениях с Молдовой. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с молдавским премьером Ионом Кику.
"За последние годы было очень многое упущено. Скажу по-честному, я не уверен, что это пошло на пользу вашей стране, что это принесло какие-то дополнительные возможности. Наоборот, скорее что-то за эти годы мы растратили. Надеюсь, что сейчас мы сможем упущенные возможности все-таки наверстать", - сказал Медведев.
Российский премьер выразил надежду, что нынешний визит поспособствует улучшению сотрудничества между странами.
"Надеюсь, что он (визит) придаст дополнительный импульс нашим отношениям в экономической сфере, в инвестиционном сотрудничестве, по самым разным гуманитарным вопросам", - отметил Медведев.
Это первый за семь лет официальный визит главы молдавского правительства в Россию.
Новое правительство Молдовы парламент страны одобрил 14 ноября. Кабмин Иона Кику поддержали социалисты и представители Демпартии. Премьер сообщил, что правительство будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на осень 2020 года.
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