Гороскоп здоровья 2020: звезды советуют беречь нервы и заниматься спортом

Лечение понадобится лишь тем, кто пренебрегает правилами и злоупотребляет вредными привычками.

Овен

В 2020-м хозяйка года Белая металлическая Крыса будет во всем оберегать представителей этого знака Зодиака. Не станет исключением сфера здоровья. Овны будут чувствовать прилив сил и энергии. Единственное, что рекомендуют звезды, - внимательно отнестись к нервной системе. Крысе свойственна суетливость, поэтому жизненные обстоятельства в следующем году могут вызвать разнообразную гамму эмоций, могут быть и негативные. Постарайтесь избегать неприятных ситуаций и не принимайте спонтанных решений. Это поможет сохранить внутренний баланс и нервную систему.

Телец

Тельцы постоянно заботятся о близких, но не всегда помнят о том, что за своим здоровьем тоже нужно внимательно следить. Звезды не предрекают представителям этого знака серьезных проблем в наступающем году. Однако предостерегают, что не стоит игнорировать на первый взгляд пустяковые симптомы. Своевременное обращение к врачу предотвратит неприятную ситуацию. Лучшей профилактикой заболеваний в 2020-м станут занятия физкультурой. Регулярное выполнение упражнений укрепит иммунитет и поможет избежать простудных заболеваний.

Близнецы

Встречи друзьями, посиделки до утра, обильные возлияния могут сказаться на самочувствии Близнецов. Звезды советуют ограничить употребление алкоголя и табачных изделий, чтобы избежать скачков давления. Как правило, представители этого знака Зодиака обладают отменным здоровьем, поэтому неприятности могут возникнуть только в том случае, если Близнецы будут сами себе вредить. Весной организм потребует ударную дозу витаминов. Подобрать правильный комплекс поможет врач.

Уходящий 2019 год был богат на события и впечатления. В некоторых случаях Ракам пришлось изрядно поволноваться. Поэтому в начале 2020 года они почувствуют эмоциональную усталость. Звезды рекомендуют не экономить на себе и отправиться в путешествие или в санаторий, чтобы восстановить силы. Заряд энергии, полученный в первые месяцы нового года вдохновит Раков на подвиги. Берегите свои силы, старайтесь соблюдать режим работы и отдыха. В новом году это правило для Вас должно стать руководством к действию.

Лев

В следующем году забота о собственном здоровье станет для Львов приоритетом номер один. Многие представители этого знака Зодиака перейдут на правильное питание и будут строго следовать принципам здорового образа жизни. Некоторые из них даже задумаются о том, чтобы стать вегетарианцами. Звезды не советуют полностью отказываться от мяса. Все таки Львы - плотоядные животные. Гороскоп здоровья советует Львам соблюдать во всем меру и не перегружать организм физическими нагрузками. С сентября по ноябрь - период повышенной травмоопасности.

Дева

Представителей этого знака Зодиака в наступающем году ждут перемены в личной жизни. Поэтому многие из Дев захотят уделить больше внимания своему внешнему виду. Массажи, СПА-процедуры, походы к косметологу помогут не только лучше выглядеть, но и поднимут общий тонус. Звезды рекомендуют беречь организм от переохлаждения. Оно может иметь неприятные последствия. В 2020 году жизнь Дев будет насыщена событиями. Важно избегать переутомления.

Весы

Людей, родившихся под этим знаком, в 2020 году ждет множество интересных событий. Поэтому им понадобятся силы - как физические, так и моральные. Хозяйка года Белая металлическая Крыса рекомендует сделать упор на профилактику заболеваний: больше двигаться, правильно питаться и беречь нервы. Постарайтесь избежать разлада внутренней гармонии. Это поможет сохранить жизненный тонус. Слабые места Весов - почки и позвоночник. К ним нужно отнестись с большим вниманием. Поэтому звезды советуют в первую очередь не переохлаждаться и не поднимать тяжести.

Скорпион

В наступающем году представители этого знака Зодиака в первую очередь должны позаботиться о своем иммунитете. В начале года над Скорпионами нависнет угроза вирусных и простудных заболеваний. Избегайте многолюдных мест: лучше пройтись два квартала пешком, чем воспользоваться общественным транспортом. Звезды советуют ограничить потребление алкоголя и жирной пищи - в 2020-м особенно важно беречь поджелудочную железу. В целом год в плане здоровья для Скорпионов хороший. Они будут чувствовать себя на подъеме, и даже мелкие проблемы не ухудшат общей картины.

Стрелец

Представители этого знака Зодиака сами почувствуют, что пора отказываться вредных привычек. Те, Стрельцы, которые проявят силу воли, сразу же почувствуют себя гораздо лучше. На смену сомнительным удовольствиям, таким, например, как алкоголь, придет ЗОЖ. Стрельцы увлекутся правильным питанием, и с азартом начнут разрабатывать рацион только из полезных продуктов. Хозяйка года Белая металлическая Крыса советует Стрельцам заняться плаванием. Оно укрепит иммунитет и улучшит кровообращение.

Козерог

Состояние здоровья будет зависеть от настроения. Если Козероги позволят себе хандрить и впадать в депрессию, стоит ожидать возвращения старых болячек, которые не беспокоили уже много лет. Закаливание, контрастный душ и пребывание на свежем воздухе придадут сил и помогут быстро справиться с недугами. Звезды советуют Козерогам летом обязательно отправиться на морское побережье. Длительные и ежедневные прогулки вдоль берега укрепят иммунитет на год вперед. Осень-зима - время, когда особенного внимания потребует желудочно-кишечный тракт. Грамотно подобрать медикаменты поможет врач.

Водолей

Звезды советуют Водолеям не лениться и больше двигаться. Тонус поднимут занятия танцами. Они помогут разогнать кровь и окажут благотворное влияние на эмоциональный фон. 2020 год потребует от Водолеев максимум энергии. Поэтому представителям этого знака Зодиака уже с января стоит задуматься об источниках ее пополнения. Ешьте побольше свежих фруктов, овощей и орехов. Они помогут сохранить баланс питательных веществ в организме. Хозяйка года предупреждает Водолеев о том, что во всем нужно соблюдать чувство меры. Оно поможет избежать переутомления и эмоционального надрыва.

Рыбы

Представители этого знака Зодиака, как правило, внимательно прислушиваются к своему организму, но при этом обычно откладывают поход к врачу. Хозяйка года советует пересмотреть свои принципы и не заниматься самолечением. В 2020 году могут обостриться старые болячки, которые Рыбы раньше пытались лечить самостоятельно. Своевременное обращение к специалисту позволит избежать усугубления ситуации. Особое внимание Рыбы должны уделить суставам и пищеварительной системе. Звезды советуют питаться регулярно и правильно.

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