Утренний Кишинев погрузился в морозный туман

На нескольких участках города, согласно данным Яндекс. Пробки, в городе с утра было 9 баллов, машины образовали затор.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Плотный туман накрыл утренний Кишинев, непогода спровоцировала пробки в центре столицы.

Очевидцы сообщают о крайне плохой видимости, люди с трудом добираются на работу. Туманом заволокло весь город. Пассажиры общественного транспорта сетуют, что автобусы, троллейбусы и маршрутные такси сегодня переполнены.

Пробки в центре Кишинева, 28 ноября 2019

Судя по карте Яндекс. Пробки, в центре, на самых оживленных дорожных участках с утра было 9 баллов, машины образовали заторы. Кроме центра движение было затруднено на Чеканах, Рышкановке и Ботанике.

Непогода внесла некоторые коррективы в работу кишиневского аэропорта. Задерживается на данный момент вылет рейса в Стамбул.

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