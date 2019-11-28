Организаторы представили логотип и слоган "Евровидения-2020"

Голландское агентство разработало логотип для конкурса "Евровидения", который пройдет в мае 2020 года в Роттердаме.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Европейский вещательный союз представил официальный логотип и слоган 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2020".

Эмблема "Евровидения-2020", которое состоится в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая, опубликована на официальном сайте конкурса.

Логотип выполнен в форме абстрактного прерывистого круга. Диск состоит из нескольких лучей, которые символизируют флаги 41 государства-конкурсанта.

Отмечается, что все лучи расположены в порядке первого участия стран в "Евровидении".

Организаторы "Евровидения-2020" уточнили, что в конкурсе на разработку логотипа принимали участие 11 голландских агентств. Победителем стала компания Clever°Franke.

"Этот дизайн соответствует характеристикам голландского дизайна: минималистичный, экспериментальный и инновационный. Он рассказывает историю, он красочный, праздничный и, что немаловажно, широко применим", — заявил исполнительный продюсер "Евровидения-2020" Ситсе Баккер.

Слоганом "Евровидения-2020" выбрана фраза Open Up - "Откройся".

Конкурс "Евровидение-2020" станет 65-м по счету. Музыкальное соревнование пройдет в конференц-центре Rotterdam Ahoy.

Нидерланды получили возможность провести "Евровидение" после победы певца Дункана Лоуренса с композицией Arcade в Тель-Авиве (Израиль) в 2019-м.

Молдова принимала участие в Евровидение 13 раз, дебютировав в 2005 году. Лучшим ее результатом за все годы участия стало выступление группы SunStroke Project в 2017 году с песнейHey, Mamma! (3-е место).

В прошлом году Молдову представляла певица Анна Одобеску с песней Stay. Ей не удалось попасть в финал

Молдавская исполнительница Анна Одобеску, выступившая на "Евровидении-2019" с песней Stay, не попала в финал.

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