Пока вы спали: Плахотнюк ностальгирует, Трамп в Афганистане, украинская ракета

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КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Сожаления и реальные действия в сфере политики, а также испытания новой боевой техники - темы сегодняшнего обзора.

Где бывший лидер Демпартии

Отвечая на этот вопрос в эфире одного из частных молдавских телеканалов, депутат-демократ Владимир Чеботарь сказал, что "Сам Плахотнюк должен сказать, где он находится".

Тем не менее, гость студии сообщил, что "время от времени" общается с беглым политиком, который интересуется тем, что происходит в Молдове, порой высказывает свое мнение.

Плахотнюк, по словам Чеботаря, "очень расстроен из-за того, что не может вернуться домой, особенно в условиях, когда близкий ему человек имеет серьезные проблемы со здоровьем".

Молниеносный Трамп

Президент США в четверг прибыл с незапланированным визитом Афганистан, где встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани и поздравил дислоцированных там американских военных с Днем благодарения, сообщает Белый дом.

Это первый визит Трампа в Афганистан. В последний раз сюда прилетал его предшественник Барак Обама в 2014 году.

"Он (Трамп) приземлился около 2,5 часов назад, это было частью сюрприза на День благодарения для американских военных в качестве благодарности за их службу… Президент провел двустороннюю встречу с афганским президентом Ашрафом Гани", - сообщают журналисты пула Белого дома, находящиеся там.

То, что о визите не было известно заранее, они объясняют "соображениями безопасности".

"Нептун" запущен в небо

Крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" успешно прошла в четверг этап испытаний, совершив полет на несколько сотен километров по заданному маршруту, сообщил генеральный директор и генеральный конструктор государственного конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев.

По его словам, таким образом разработка Р-360, как летательного аппарата, завершена.

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Ранее президент Петр Порошенко заявил, что эти ракеты в кратчайшие сроки поставят на вооружение военно-морских сил страны. Советник Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков сообщил, что ракета может "стелиться" вдоль поверхности моря на высоте пять метров и атаковать корабль.

"Мы впервые пролетели более 250 километров по заданному маршруту и высотах. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", - цитирует Коростелева информационно-консалтинговая компания Defence Express.

Он добавил, что на следующем этапе на испытаниях будут проверять боевые характеристики ракеты.

Ракета Р-360 имеет массу 870 килограмм, массу боевой части -150 килограмм, дальность пуска до 280 километров, скорость около 900 километров в час, высоту полета над гребнем волн - от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (то есть полный залп шести пусковых установок), с интервалом пусков в залпе от трех до пяти секунд. Комплекс может находиться на расстоянии до 25 километров от берега, на его развертывание нужно до 15 минут.

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